الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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اقتصاد

630 مليون دولار صادرات الطباعة خلال الـ 8 شهور الاولى من 2024

سارة ابراهيم المدير
سارة ابراهيم المدير التنفيذى للمجلس التصديري للطباعة

كشف سارة إبراهيم، المدير التنفيذى  للمجلس التصديري للطباعة والتغليف أن صادرات صناعات الطباعة والتغليف، سجلت ارتفاعا لتصل إلى 630.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 مقابل 597.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6%.

 

 وأوضحت أن قطاع التغليف والطباعة هو قطاع تكميلي لا غنى عنه، مشيرة إلى أنه لا يمكن بيع أى منتج بدون تعبئة وتغليفه لتقديمه للعملاء، لافتة الى ان عدم الاهتمام به قد يعطل الصادرات في حالة كون التغليف غير مطابق للمواصفات.

 الدول حاليًا  تضع مواصفات قياسية للتغليف لجميع السلع 

 وقالت ان الدول حاليًا  تضع مواصفات قياسية للتغليف لجميع السلع وهذه الاشتراطات في حالة عدم تطبيقها قد يتعرض المنتج إلي عوائق في دخول الأسواق لذا يجب أن نصب تركيزنا على دعم وتطوير قطاع التغليف والطباعة والتعبئة.

صادرات الطباعة والتغليف موزعة على المجموعات الدولية

 واشارت  المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبي سجلت 126.4 مليون دولار مقابل 113.9 مليون دولار في عام 2023 بنسبة ارتفاع 11.01% وهو نتاج عن جهد كبير للتواجد في الأسواق الأوروبية رغم الضوابط الجديدة.

 ارتفاع صادرات القطاع إلى لولايات المتحدة الأمريكية الى 28.5 مليون دولار

 واشارت الى  ارتفاع صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية    لتصل الى 28.5 مليون دولار مقابل 7.9 مليون دولار بنسبة  ارتفاع تقدر 261 %

 

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