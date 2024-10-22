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ثقافة وفنون

تدشين الدورة الأولى لأيام هوليوود لصناعة السينما فى 2025

مهرجان هوليوود للفيلم
مهرجان هوليوود للفيلم العربي، فيتو

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن إطلاق الدورة الأولى لأيام هوليوود للصناعة، ضمن فعاليات دورته الرابعة المنتظر إقامتها خلال العام المقبل 2025.

إطلاق الدورة الأولى لأيام هوليوود للصناعة


وكشف المهرجان أن المخرجة دارين حطيط، تترأس الدورة الأولى من أيام هوليوود للصناعة، وذلك لما لديها من خبرة واسعة في مجال صناعة الأفلام.

وجاءت كرت دارين حتيت ضمن قائمة ديزني للمخرجين الصاعدين لعام ٢٠٢٢، وهي كاتبة ومخرجة عربية أمريكية تقيم في مدينة نيويورك، كما أسست شركة Cinephilia Productions، وهي شركة إنتاج أفلام وحاضنة للمواهب، قدمت من خلالها التعليم السينمائي لأكثر من ٢٥٠٠ صانع أفلام وطورت أكثر من ٦٠٠ مشروعات افلام من خلال استوديو التطوير الخاص بها.

مهرجان هوليوود للفيلم العربي، يقام ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي الأمريكي، التي تنطلق في أبريل من كل عام بالمدينة التي تحمل نفس اسم المهرجان، وذلك بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، هذا بخلاف تعريف صناع السينما العالمية بصناعة السينما العربية وأوجه تفردها وتميزها، ومناقشة التحديات والمشاكل التي تواجهها بالإضافة إلى سبل تطويرها، فيما يسعى أيضًا لخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها، والتعرف منهم مباشرة على قضاياهم وهويتهم الثقافية.

 

 

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التراث العربي صناعة الأفلام صناعة السينما مهرجان هوليوود للفيلم العربي

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