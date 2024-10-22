بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

تنظر محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أمام محمد فؤاد الصيرفي والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار حسام محمد أحمد الصياد وسكرتير المحكمة حسن عمر، محاكمة اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في اتهامه بإحراز بقصد التعاطي لمخدر الحشيش قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، التسبب في وفاة المجني عليه " السيد أحمد ".

قضية أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجني عليه "السيد أحمد" أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

وكانت تقارير أشارت إلى محاولات التصالح في القتل الخطأ في قضية اللاعب أحمد فتوح من خلال قبول أهل المتوفى لدفع اللاعب لدية القتل الخطأ، وهو الأمر الذي فتح التساؤل حول كيفية توزيع الدية

أحمد كريمة يوضح كيفية توزيع الدية

من جانبه أوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر أن الدية تعامل معاملة التركة من حيث تقسيمها على أهل المتوفى لأنهم “ أصحاب الدم”، مشيرًا إلي أن يختلف توزيعها على حسب حالة كل متوفى وما ترك من الورثة.

وأضاف “كريمة” في تصريح خاص لـ “لفيتو” أنه في حال ترك المتوفى زوجة وبنتين “قصر” وأخوة، فهنا تحصل الزوجة على “الثمن” وتحصل البنتين على “ ثلثي” التركة، ويقسم الباقي على أخوته للذكر مثل حظ الاثنين.

من جانبها كانت دار الإفتاء أوضحت كافة الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام الدية في الشريعة الإسلامية والتي جاءت

مفهوم الدية في الإسلام

وقالت دار الإفتاء إن الدية شرعًا: هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].

ولم يعيِّن الله تعالى في كتابه قدر الدية، والذي في الآية إيجابها مطلقًا، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو القاتل، وإنما ذلك كله من السنة المشرفة.

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدرتها

مقدار الدية في الإسلام

وأضافت دار الإفتاء: لما كان هذا النظام غير مُتَهَيِّئٍ على كل الأحوال في عصرنا هذا فإنا نرى الأخذ بقيمة أقل صنف من أصناف الدية، ولأن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك، وذلك متحقق في الفضة؛ فتكون الدية اثني عشر ألف درهم، والدرهم عند الجمهور 2.975 جرامًا تقريبًا، فيكون جملة ما هنالك 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة، تقوَّم هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تقسَّط على ما لا يقل عن ثلاث سنين، وتتحملها العاقلة عن القاتل، فإن لم يمكن فالقاتل، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة، والتصالح في أمر الدية بالعفو أو بقبول قيمة أقل أمر مشروع بنص القرآن الكريم؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]، ويقول: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178].

تنازل أهل القتيل عن الدية

وتابعت دار الإفتاء: فوض الشارع الحكيم لأهل القتيل التنازل عن الدية أو عن بعضها تخفيفًا عن القاتل إن لم يتيسر دفعها أصلًا أو دفعها كلها، وقبول الدية جائزٌ شرعًا؛ لأنها حق لأهل القتيل، فلهم قبولها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء منها. وعلى القاتل خطأ أيضًا كفارة صيام شهرين متتابعين، والمسؤولية هنا على السائق لا على الشركة، إلا إن كانت هناك نصوصٌ في اللوائح العمالية أو في العقد الموقع بين الشركة والسائق تنص على اشتراكها معه في تحمل مثل هذه الحوادث؛ فتنفذ؛ لأن المسلمين عند شروطهم، ولا بأس بأن يتم النص على مشاركة الشركات للسائقين في تحمل تبعات مثل هذه الحوادث؛ لتقوم مقام العاقلة في ذلك.