توقعات بارتفاع سعر الذهب العالمي لـ 3000 دولار للأونصة

يشهد سوق الذهب حاليًا طفرة غير مسبوقة، حيث حقق المعدن الأصفر ارتفاعات قياسية جديدة خلال الأيام الماضية، نتيجة التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى توجهات الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

ويتم تداول أسعار الذهب الفورية حاليا عند مستويات 2733 دولارا للأونصة، في حين بلغت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مستويات 2741 دولارا.

أسعار الذهب العالمي، فيتو

توقعات أسعار الذهب

وتوقع عدد متزايد من المحللين أن يواصل سعر الذهب الارتفاع ليصل إلى 3000 دولار للأونصة، حيث يتوقع البعض أن يتجاوز سعر المعدن الأصفر الـ 2800 دولار في الأشهر الثلاثة المقبلة.

تمسك محللو بنك سيتي بتوقعاتهم بأن الذهب سيبلغ مستويات الـ 3000 دولار للأونصة في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وأضافوا أنه إذا ارتفعت أسعار النفط بسبب التصعيد القريب في الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن يرتفع الذهب.

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع مطرد في مشتريات البنوك المركزية الصافية من الذهب في النصف الأول 2024 لتصل إلى 483 طنا، أي ما يعني نمو بنسبة 5 % مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في النصف الأول من عام 2023.