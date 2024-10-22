المجلس التصديري للطباعة والتغليف يطلق بعثة تجارية إلى تركيا

أطلق المجلس التصديري للطباعة والتغليف، البعثة التجارية المصرية على هامش معرض eurasia packaging في تركيا، في إطار خطة المجلس التصديري لزيادة صادرات القطاع وفتح الأسواق والتعرف على الإمكانيات بالأسواق العالمية.

مشروع تطوير وتنمية التجارة

وقالت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف، رئيس البعثة المصرية للقطاع في تركيا: إن 6 شركات مصرية ضمن القطاع تتواجد في البعثة لمعرفة ما توصلت إليه تكنولوجيا الطباعة والتغليف في العالم، وكذلك عقد شراكات استراتيجية وتجارية مع نظيرتها من الدول المشاركة بمعرض eurasia والذي يعد الأهم في تركيا.

وأشارت إلي أن المشاركة في هذه البعثة تأتي بالتعاون مع مشروع تطوير وتنمية التجارة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD والتي تلعب دورًا هامًّا في دعم قطاع صناعة الطباعة والتغليف.

وكشف سارة إبراهيم أن صادرات صناعات الطباعة والتغليف، ارتفعت إلي مستويات 630.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 مقابل 597.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6%.

وذكرت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبي سجلت 126.4 مليون دولار مقابل 113.9 مليون دولار في عام 2023 بنسبة ارتفاع 11.01% وهو نتاج عن جهد كبير للتواجد في الأسواق الأوروبية رغم الضوابط الجديدة، كما ارتفعت صادرات القطاع إلى أمريكا بنسبة 261 % لتسجل 28.5 مليون دولار مقابل 7.9 مليون دولار.

وشددت إبراهيم على التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المصرية من أجل تحقيق استراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات وتنفيذ استراتيجية 2030.

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