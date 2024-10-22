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أخبار مصر

تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 868 شاحنة و85 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 346 شاحنة و70 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 522 شاحنة و15 سيارة. 

 

معدل تداول الحاويات 

 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر العبارة  امل  ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتان بوسيددون اكسبريس ودليلة، كما تم تداول 3300 طن بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وسينا.
 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1360 راكبا بموانيها.
 

 

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