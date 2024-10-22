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حوادث

موقف أحمد فتوح القانوني في حال تصالحه مع أهل ضحية الدهس

اللاعب أحمد فتوح
اللاعب أحمد فتوح

أكد مصدر قضائي أنه في حالة تصالح لاعب الزمالك أحمد فتوح مع أسرة أمين الشرطة الذي قام بدهسه في العلمين فان تهمة القتل الخطأ ستنقضي بالتصالح. 

وأضاف المصدر أن أمر إحالة أحمد فتوح الي محكمة الجنايات شمل تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وهنا يتبقى لفتوح قضية التعاطي وللمحكمة الحكم الذي تراه وفقًا للاوراق والقضية .

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح -لاعب كرة القدم-  الشهير بـ أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ  في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير مخدر الحشيش؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بتعاطي المتهم لمخدر الحشيش، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.


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لاعب الزمالك احمد فتوح احمد فتوح النيابة العامة

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