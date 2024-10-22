ريفالدو: لامين يامال سيفوز بجائزة الكرة الذهبية مستقبلا

علق البرازيلي ريفالدو، النجم السابق لبرشلونة، على أداء هانز فليك، مدرب البارسا، خلال الموسم الحالي وعلى توقعه بفوز نجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية مستقبلا.

وقال النجم البرازيلي ريفالدو في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "فليك جيد جدًا، أنا سعيد بعمله، برشلونة يؤدي بشكل ممتاز، هو الآن متصدر الدوري الإسباني، والجماهير سعيدة، ولكن كما يقولون، الموسم قد بدأ للتو".

وشدد: "آمل أن يستمر على هذا النحو حتى النهاية ويفوز بالدوري والكأس ويصل بعيدًا في دوري الأبطال".



وعن سر تغير أداء برشلونة بعد رحيل المدرب السابق تشافي، أوضح ريفالدو: "هذه كرة القدم، تشافي حقق الدوري في موسمه الكامل الأول، واجه الكثير من المشكلات عند قدومه، ليس داخل الملعب بل خارجه".

تشافي قدم عملا جيدا مع برشلونة

وأوضح: "الآن الأمور تتغير، وهذا أمر جيد للمدرب، تشافي قدم عملا جيدا، ومن يدري ربما يعود في يوم من الأيام، إنه لا يزال في بداية مسيرته كمدرب، وبرأيي قدم أداءً رائعًا، تم استبداله بمدرب جيد أيضًا، لديه خبرة، آمل أن يستمر على هذا النهج ويحقق الألقاب".

لامين يامال

وواصل: "لامين لاعب رائع جدًا، لديه مواهب تشبه اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة، إنه لاعب يستمتع بكرة القدم ويجعل الجماهير تستمتع أيضًا، لقد فاز بالفعل ببطولة كأس الأمم الأوروبية، ويقدم عملا جيدا مع النادي وأنا متأكد من أنه في المستقبل سيصبح فائزًا بجائزة الكرة الذهبية".

وواصل: "عندما ترى لاعبًا مثل لامين يفعل ما يفعله وهو في عمر 17 عامًا فقط، فإن المرجع يكون ميسي، ليس من الجيد عقد المقارنات وخاصة مع ميسي، الذي حقق كل شيء مع النادي، يتطلب الأمر الكثير من العمل ليتم مقارنته بليو، الزمن هو الذي سيحدد ما إذا كان يمكنه الوصول لمستوى ميسي".

وأردف: "ما يمكنني قوله إنني معجب بيامال كثيرًا، سيصل بعيدًا لأنه لاعب ذو جودة عالية ويلعب بفرح. أستمتع عندما أشاهد برشلونة وهو في الملعب، أستمتع كثيرًا لأنه مختلف، يميز نفسه في كرة القدم التي أصبحت اليوم تكتيكية جدًا".

وأكمل: "إنه يقوم بكل شيء بشكل جيد، حيث يجيد المراوغة، التسديد، والتمرير بإيقاع... أي مدرب سيكون سعيدًا بوجوده في فريقه".

واختتم: "يجب أن يحصل يامال على الحماية، ليس هو فقط، بل جميع اللاعبين الذين يقدمون العروض الممتعة في الملعب ومعاقبة من يلجأون للضرب، هناك الكثير من المباريات في الوقت الحالي، ويجب توخي الحذر، فاللاعبون لا يمكنهم اللعب في كل مباراة. برشلونة يتعامل معه بشكل جيد".