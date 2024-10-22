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اقتصاد

ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بمستهل  تعاملات الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع.

مؤشر "إيجى إكس 30"

 ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13%  عند مستوى 30484 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12%  عند مستوى 37802 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% عند مستوى 13361 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81%  عند مستوى 7744 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73%  عند مستوى 10932 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02%  عند مستوى 3187 نقطة

 

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