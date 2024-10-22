ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع.

مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% عند مستوى 30484 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% عند مستوى 37802 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% عند مستوى 13361 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% عند مستوى 7744 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% عند مستوى 10932 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% عند مستوى 3187 نقطة