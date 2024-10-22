بعد موافقة البرلمان، طريقة تشكيل المجلس الوطني للتعليم وفقا للقانون

حدد قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار طريقة تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

قانون المجلس الوطني للتعليم

وذكرت المادة (2) على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

2- وزير الصناعة.

3 - الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

4- وزير الداخلية.

5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

7- وزير المالية.

8- وزير العمل.

9- وزير الثقافة.

10- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

11- وزير الصحة.

12- وكيل الأزهر الشريف.

13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

14- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقني والتدريب المهنى (إتقان).

15- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

إنشاء المجلس الوطنى للتعليم

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.