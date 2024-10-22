الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الصيانة والشبورة

القطارات
القطارات

ارتفعت تأخيرات القطارات على الوجهين البحرى والقبلى اليوم الثلاثاء بسبب حالة الطقس وانتشار الشبورة صباحًا.

وأصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة تعليمات مشددة للقائمين على الهيئة القومية للسكك الحديدية، بأهمية متابعة التشغيل على مدار الساعة، ومراجعة القطارات قبل تحركها والاهتمام بعناصر السلامة والأمان لتقديم رحلات على أعلى مستوى من الراحة والأمان للراكب.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 50  دقيقة 

أسيوط / أسوان  55دقيقة

 

ثالثا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 40  دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 40  دقيقة


متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل  التي تشمل تشغيل الـ أي تى إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

 

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظرًا للشبورة المائية فى الصباح الباكر.

 

تخفيض سرعة القطارات المقررة على معظم الخطوط

 وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال عدم وجود شبورة.

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الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل

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