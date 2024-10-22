قتلها وألقى جثتها بالصحراء.. التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في جريمة عامل تخلص من زوجته بالهرم.. والمتهم: "شكيت في سلوكها"

حادث مأساوي شهدته منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بعدما أقدم فني تركيب أسنان على قتل زوجته طعنا لشكه في سلوكها والتخلص من جثتها داخل حقيبة بمنطقة صحراوية.

بلاغ تغيب يكشف جريمة مقتل سيدة الهرم

“مش عارفين طريق أختي متغيبة من 10 أيام”، بتلك الكلمات قدم شقيق المجني عليها بلاغا للمقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتغيب شقيقته موظفة عن منزل زوجها منذ 10 أيام.

وخلال مناقشة شقيق المجني عليها وسؤاله عن سبب التأخير فى الإبلاغ، كشف مراوغة الزوج لهم واكتشافهم عدم تواجدها في المنزل واتهموه بالتسبب في تغيبها، وباستدعاء الزوج أنكر في بداية الأمر معرفته بالأمر وادعى تغيب زوجته عن المنزل.

وبمراجعة كاميرات المراقبة بمحيط محل سكن الزوج وسؤال الجيران، تبين خروجه حاملا حقيبة كبيرة بالتزامن مع تغيب زوجته.

وخلال التحريات اكتشفوا وجود خلافات بين السيدة المتغيبة وزوجها بسبب شكه فى سلوكها، ورغبته في منعها من الذهاب للعمل.

جثة موظفة الهرم في صحراء الفيوم

وبتضيق الخناق على الزوج، اعترف المتهم بارتكابه جريمة قتل زوجته طعنا، ثم وضعها داخل حقيبة والتخلص منها بصحراء الفيوم، وذلك لمحاولته منعها من النزول للعمل والشك في سلوكها، وجرى بإرشاده على مكان الجثة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تحفظت القوات على المتهم.

قرارات النيابة في حادث قتل زوج لزوجته

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.