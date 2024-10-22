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أخبار مصر

السيسي يلتقي بوتين وعدد من الرؤساء المشاركين بقمة البريكس

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس روسيا.فيتو
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قال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من، الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيًا واقتصاديًا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.


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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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