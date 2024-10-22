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أخبار مصر

متحدث الرئاسة: السيسي يستعرض في قمة البريكس رؤية مصر إزاء عدد من القضايا المهمة دوليًا وإقليميًا

السفير أحمد فهمي
السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.فيتو

أكد السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي يستعرض خلال أعمال قمة تجمع دول البريكس رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيًا واقتصاديًا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع

ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.


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