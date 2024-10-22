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خارج الحدود

الشرطة الأمريكية تعتقل 11 متظاهرا مؤيدا لفلسطين بمبنى إدارة جامعة مينيسوتا (فيديو)

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية تعتقل 11 متظاهرا مؤيدا لفلسطين،فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء، بأن الشرطة الأمريكية اعتقلت 11 متظاهرا مؤيدا لفلسطين تواجدوا في مبنى إدارة جامعة مينيسوتا.

وقالت شبكة "سي بي أس" الأمريكية بأنه تم القبض على أحد عشر شخصا بعد أن أصدر مسؤولو جامعة مينيسوتا تنبيها طارئا بعد ظهر يوم الإثنين، قائلين إن المتظاهرين اقتحموا قاعة موريل في مينيابوليس.

يقع المبنى، في حرم إيست بانك، وهو موطن للمقر الإداري للجامعة.

وذكر التنبيه أن المتظاهرين "تسببوا في أضرار بالممتلكات وقيدوا الدخول والخروج من المبنى"، ونصحوا الأشخاص بالداخل "بالخروج بأمان" من المبنى على الفور إذا أمكن ذلك.

تم تنظيم احتجاج يوم الاثنين من قبل مجموعة طلاب جامعة مينيسوتا من أجل مجتمع ديمقراطي، والتي تدعو الجامعة إلى سحب استثماراتها من الشركات التي تدعم إسرائيل - وهو ما رفضه مجلس إدارة الجامعة في أغسطس بعد أسابيع من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي.

تم تجهيز المحتجين بالخيام والإمدادات، وقالوا إنهم يخططون للبقاء حتى تتم تلبية مطالبهم. أظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت كراسي مكدسة أمام باب خارجي للمبنى.

وقال ميرلين فان ألستين، أحد منظمي المجموعة، قبل الاعتقالات: "نخطط للبقاء حتى يطردونا بالقوة. لن يغادر الأشخاص الموجودون بالداخل حتى يلبون مطالبنا أو يضطروا إلى المغادرة".

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الشرطة الأمريكية جامعة مينيسوتا مبنى إدارة جامعة مينيسوتا قاعة موريل في مينيابوليس المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

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