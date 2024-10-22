بدء ظاهرة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى بمعبدى أبوسمبل

بدأت ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثانى فى مدينة أبوسمبل السياحية،اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر،وتوافد السائحين والزائرين لمشاهدة الظاهرة،.

وتم تجهيز شاشة البلازما لعرض الظاهرة لإتاحة الفرصة أمام المتواجدين فى صحن معبدى رمسيس الثانى لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها،وهو الذى تواكب مع تقديم الفرق الفنية لعروضها الممتعة داخل 10 مواقع ثقافية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بدءًا من 17 أكتوبر، لتختتم أثناء حدوث الظاهرة الفلكية لتعامد الشمس.

كما قدمت فرق الفنون الشعبية عرض أوبريت " أسوان تجمعنا مهما تبعدنا المسافات " بأداء متميز لـ 9 فرق للفنون الشعبية، وهى أسوان والأقصر وتوشكى التلقائية وملوى والوادى الجديد والأنفوشى والغربية وبورسعيد والتنورة التراثية لتقديم فقراتها الفنية والفلكلورية، والتى قامت بتقديم تبلوهات فلكلورية متنوعة بمسرح معبدى أبو سمبل.

وشهدت كافة الفعاليات تفاعل ملحوظ من الأفواج السياحية والزائرين من المصريين، وكذا أهالى المدينة السياحية، ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الفعاليات المتنوعة التى تقام لإحياء ليالى وأيام المهرجان.