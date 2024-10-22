الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بدء ظاهرة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى بمعبدى أبوسمبل

تعامد الشمس على
تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى ،فيتو

بدأت ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثانى فى مدينة أبوسمبل السياحية،اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر،وتوافد السائحين والزائرين لمشاهدة الظاهرة،.

وتم تجهيز شاشة البلازما لعرض الظاهرة لإتاحة الفرصة أمام المتواجدين فى صحن معبدى رمسيس الثانى لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها،وهو الذى تواكب مع تقديم الفرق الفنية لعروضها الممتعة داخل 10 مواقع ثقافية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بدءًا من 17 أكتوبر، لتختتم أثناء حدوث الظاهرة الفلكية لتعامد الشمس.

 

 

كما قدمت فرق الفنون الشعبية عرض أوبريت " أسوان تجمعنا مهما تبعدنا المسافات " بأداء متميز لـ 9 فرق للفنون الشعبية، وهى أسوان والأقصر وتوشكى التلقائية وملوى والوادى الجديد والأنفوشى والغربية وبورسعيد والتنورة التراثية لتقديم فقراتها الفنية والفلكلورية، والتى قامت بتقديم تبلوهات فلكلورية متنوعة بمسرح معبدى أبو سمبل.

 وشهدت كافة الفعاليات تفاعل ملحوظ من الأفواج السياحية والزائرين من المصريين، وكذا أهالى المدينة السياحية، ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الفعاليات المتنوعة التى تقام لإحياء ليالى وأيام المهرجان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

​ أسوان تعامد الشمس أبوسمبل السياحى ظاهرة فلكية رمسيس الثانى

مواد متعلقة

قبل تعامد الشمس، قصور الثقافة تكرم محافظ أسوان والمشاركين فى أعمال نقل المعبد (صور)

محافظ أسوان يتفقد مواقف السرفيس ومحطات الوقود (صور)

محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع محطة تنقية مياه الشرب بالرديسية (صور)

محافظ أسوان يكشف آخر تطورات النزلات المعوية والحالة الصحية للمصابين

الأكثر قراءة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا

السيسي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة تجمع البريكس 2024

بعد رسائل التهديد، انفجارات تهز حيفا وخليجها والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ (فيديو)

اليوم، محاكمة أحمد فتوح بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات بمطروح، و3 سيناريوهات تحدد مصيره

إغلاق كازينو بشارع الهرم لممارسة أنشطة سياحية دون ترخيص (صور)

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

محمد عبد الجليل: حذرت لاعبي الأهلي من محمد رمضان وهذا موقفي من عقوبة كهربا

منوعات

المزيد

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع

العثور على أصغر حفرية لبيضة ديناصور على الإطلاق بالصين

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا

قبل التقديم، اعرف الفرق بين شقق دار مصر والإسكان المتميز

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية