الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 - 10- 2024 فى مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

txt

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22 - 10 - 2024

txt

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 22-10-2024

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل،مائل للبرودة فى أخره  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى  20 والعظمى 28

العاصمة الإدارية: الصغرى 19 والعظمى 28

6 أكتوبر: الصغرى 19 والعظمى 28

بنها: الصغرى 20 والعظمى  27

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 27

العلمين الجديدة: الصغرى 21 والعظمى 26

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 17   والعظمى 28

كاترين الصغرى 09 والعظمى 23

بورسعيد الصغرى 22 العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 20 والعظمى 28

الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى  28

السويس: الصغرى 19 والعظمى 29

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 31

الغردقة الصغرى 22 والعظمى 30

الفيوم: الصغرى 19  والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 18 والعظمى 30

أسيوط الصغرى 17 والعظمى 31

سوهاج الصغرى  18 والعظمى 32

الأقصر الصغرى 21  والعظمى 34

أسوان: الصغرى 22 والعظمى 34
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22 - 10 - 2024

الأرصاد تعلن توقعاتها للطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 22-10-2024

الخريف يكشر عن أنيابه... تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.. ارتفاع الأمواج يصل 3.5 متر على البحرين الأبيض والأحمر.. وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق نهاية الأسبوع الجاري

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الأمواج

تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا على هذه المناطق

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 22-10-2024

الأكثر قراءة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا

السيسي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة تجمع البريكس 2024

بعد رسائل التهديد، انفجارات تهز حيفا وخليجها والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ (فيديو)

اليوم، محاكمة أحمد فتوح بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات بمطروح، و3 سيناريوهات تحدد مصيره

إغلاق كازينو بشارع الهرم لممارسة أنشطة سياحية دون ترخيص (صور)

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

محمد عبد الجليل: حذرت لاعبي الأهلي من محمد رمضان وهذا موقفي من عقوبة كهربا

منوعات

المزيد

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع

العثور على أصغر حفرية لبيضة ديناصور على الإطلاق بالصين

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا

قبل التقديم، اعرف الفرق بين شقق دار مصر والإسكان المتميز

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية