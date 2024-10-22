عدوان إسرائيلي على المعبر الحدودي بين سوريا ولبنان

أفادت وكالة "سبوتنيك" في سوريا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في ريف دمشق الغربي ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف منطقة (المصنع) على الحدود السورية اللبنانية.



وأضافت أنه لا صحة للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا ولبنان صورًا للقصف الإسرائيلي على الحدود اللبنانية السورية.