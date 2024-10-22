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محافظات

قبل تعامد الشمس، قصور الثقافة تكرم محافظ أسوان والمشاركين فى أعمال نقل المعبد (صور)

حفل فنى استعراضى
حفل فنى استعراضى قبل تعامد الشمس فى أبوسمبل،فيتو

شهد الحفل الفنى الإستعراضى فى ليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية تكريم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من جانب الكاتب محمد ناصف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما تم تكريم رواد الثقافة والآثار والإعلام والفنانين من أبناء أسوان الذين كان لهم دور هام ومؤثر وبارز فى أعمال نقل معبدى رمسيس الثانى، وإحياء ذكرى احتفالية التعامد مرتين سنويًا فى شهرى أكتوبر وفبراير على مر العصور.

وقد ضمت قائمة المكرمين كل من المرحوم حسن فخر الدين من أعلام الثقافة فى أسوان، والمرحوم عابدين صيام من أعلام الأثار، وموفق أبو النيل شيخ الصحفيين فى أسوان، وحسين مختار مدير عام مركز الإعلام فى أبو سمبل، وصاحب فكرة الإحتفال بتعامد الشمس، والحاج عبد الرحيم أحد المشاركين فى نقل معبدى أبو سمبل.

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أسوان تعامد الشمس الاثار أبوسمبل حفل استعراضى

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