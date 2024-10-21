الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مصدر: مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة بشأن القضية الفلسطينية

جمهورية مصر العربية
جمهورية مصر العربية ومفاوضات غزة، فيتو

أعلن مصدر رفيع المستوى، أن مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة، بشأن القضية الفلسطينية والحرب الدائرة في قطاع غزة.

وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

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مصدر رفيع المستوي مصر القاهرة الاخبارية القضية الفلسطينية قطاع غزة غزة

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