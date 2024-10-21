مصدر: مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة بشأن القضية الفلسطينية

أعلن مصدر رفيع المستوى، أن مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة، بشأن القضية الفلسطينية والحرب الدائرة في قطاع غزة.

وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.