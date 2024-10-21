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رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

يواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، شكًّا وحيدًا قبل خوض مواجهة بوروسيا دورتموند، غدًا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الشك الوحيد لدى أنشيلوتي في مركز الجناح الأيمن، حيث يفاضل بين رودريجو جويس ولوكا مودريتش.

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد دورتموند 

ومن المتوقع أن يعتمد أنشيلوتي على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: (رودريجو أو مودريتش)، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

ويعتلي بوروسيا دورتموند صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.


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