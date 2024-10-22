الإسكان تجهز لطرح 12 ألف شقة لمتوسطي الدخل

تجهز وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لطرح نحو 12 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان جديد للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للحصول على وحدة سكنية.

ويأتي ذلك بعد استكمال إجراءات طرح شقق سكن كل المصريين 5 بالمدن الجديدة والمحافظات.

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أسعار الفائدة لشقق الطرح الجديد سكن كل المصريين 5 والمقرر بدء التقديم عليها الشهر المقبل.

وحددت الوزارة فائدة 8% سنويًّا، لشقق محدودي الدخل وبفائدة 12% سنويًّا للمواطنين متوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.

خريطة الطرح الجديد شقق "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

- الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية.

شقق تحت الإنشاء بالمدن الجديدة

_ 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.

_11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

_1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

وأكدت مي عبد الحميد لرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمواطنين معرفة المزيد من المعلومات حول الإعلان الجديد من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي""، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق،، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.