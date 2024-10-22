الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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سياسة

أبرزها تشكيل هيئة المكتب، اجتماع مجلس نقابة المحامين، اليوم

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع اليوم الثلاثاء، الموافق 22 أكتوبر 2024، لتشكيل هيئة المكتب.

يذكر أن انتخابات نقابة المحامين، أجريت في مارس الماضي، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، عن  فوز عبد الحليم علام، بمنصب نقيب المحامين في انتخابات مجلس النقابة لعام ٢٠٢٤، بواقع  23955 صوتًا.

وخاض الانتخابات على منصب  نقيب المحامين؛15 مرشحًا، كما يخوض 115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و30 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، و19 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف طنطا.

 

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