الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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وزير الزراعة يكلف الدكتور أحمد حسن بالعمل معاونا له

الدكتور احمد حسن
الدكتور احمد حسن

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بندب أحمد حسن السيد حسن، معاونا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي ندبا كليا من قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.

ويذكر أن "حسن" حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال، وكان موضوع الرسالة “أثر القيادة الجديرة بالثقة على التمكين الوظيفى للتابعين دراسة تطبيقية على العاملين بديوان عام وزارة الزراعة”.

وحصل" حسن" على عدة دورات معتمدة منها:

- الدورة التأهيلية في مجال الدراسات والمهارات الدبلوماسية والعلاقات الدولية والمراسم – معهد الدراسات الدبلوماسية. 

- دورة صناع القرار رقم 1 - كلية الدفاع الوطني- أكاديمية ناصر العسكرية.

- دورة الدراسات الاستراتيجية والامن القومي – كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية.

- دورة إدارة الأزمات والتفاوض الاستثنائية - كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية.

- دورة مكافحة الفساد والتحول الرقمي – بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد - هيئة الرقابة الإدارية.

- مجال الابتكار وتطوير الاداء الحكومي بالتعاون مع حكومة الامارات.

- عضو الأمانة الفنية باللجنة التنسيقية للأمن الغذائي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- عضو الأمانة الفنية باللجنة التنسيقية للمشروعات القومية.
وكان وزير الزراعة أعلن أمس في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أنه في إطار إعادة الهيكلة للوزارة، والدفع بقيادات جديدة ، فقد أصدر 55 قرارا وزاريا لشغل بعض الوظائف القيادية منها (عدد (1) معاون وزير، (3) رئيس قطاع، (8) رئيس ادارة مركزية، (4) مدير عام، (12) مدير معهد، (3) مدير مزرعة افريقية (للإيفاد خارج البلاد)، (24) مدير مديرية زراعة وطب بيطري).

 

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علاء فاروق وزير الزراعة أحمد حسن معاونا لوزير الزراعة قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزي

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