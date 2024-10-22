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اقتصاد

5 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول خلال جلسة الإثنين

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسيين / غير الرئيسين حسب قيم التداول بالبورصة خلال جلسة الاثنين.. وجاءت كالتالي: 

- البنك المصري الخليجي بقيمة تداول بلغت 6.3 مليار جنيه.

- بنك اتش اس بي سي بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه.

- سيتى بنك بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه.

- البنك الاهلي المصري بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه.

- التجاري وفا بنك ايجيبت بقيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه. 

 

تداولات جلسة الإثنين 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين ثاني جلسات الأسبوع الجاري. وربح رأس المال السوقي 49 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 30445 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 37758 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 13301 نقطة.

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 7682 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 10852 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة

 

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