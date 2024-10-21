بعد انطلاق تصوير أولى المشاهد، تفاصيل فيلم «درويش»

بدأ تصوير فيلم "درويش" في قلب مدينة القاهرة بمشاركة نخبة من كبار النجوم.

ويأتي الفيلم من تأليف الكاتب وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم فريقًا مميزًا من النجوم، بقيادة الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني، إلى جانب تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال.



ويقول المنتج محمد حفظي: إن 'درويش' يمنحنا فرصة للوصول إلى آفاق إبداعية جديدة، نحن واثقون من أن هذا الفيلم، بتعمقه في الطبيعة الإنسانية، سيترك أثرًا دائمًا على المشاهدين وصناعة السينما."

