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اقتصاد

17.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين نحو 17.7 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 746 مليون ورقة منفذة على 123 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 703 ملايين ورقة منفذة على 130 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 24 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 76 % خلال الجلسة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين ثاني جلسات الأسبوع الجاري. وربح رأس المال السوقي 49 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 30445 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 37758 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 13301 نقطة.

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 7682 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 10852 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة

 

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