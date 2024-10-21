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رياضة

الترجي التونسي يقترب من إقالة مدربه ميجيل كاردوزو

ميجيل كاردوزو، فيتو
ميجيل كاردوزو، فيتو

جاءت خسارة فريق الترجي أمام منافسه ترجي جرجيس، أمس الأحد، لتلقي بظلالها على علاقة إدارة النادي بالمدير الفني البرتغالي ميجيل كاردوزو.

الترجي يتجه لإقالة كاردوزو 

وقالت صحيفة "موزاييك" التونسية إن حمدي المدرب رئيس نادي الترجي سيعقد جلسة حاسمة مع كاردوزو خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتتجه النية لدى إدارة الترجي لفسخ التعاقد مع كاردوزو، بسبب تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة.

وتحسم الجلسة بين كاردوزو والمدب مستقبل المدرب البرتغالي، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل.

وخسر الترجي أمام مضيفه ترجي جرجيس أمس الأحد بنتيجة 1-0 بعد تعادله في الجولتين السابقتين أمام الملعب التونسي ونجم المتلوي.

وتراجع فريق الترجي إلى المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط بعد مرور 5 جولات.

 

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