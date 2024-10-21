سفير الاتحاد الأوربي لدى مصر: محافظة الدقهلية لها مكانة تاريخية

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر وحرمه مارينا برغر، في إطار زيارته للمحافظة لتفقد ومتابعة المشروعات الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبى، لتنقية مياه مصرف كيتشنر بطول 67 كيلو مترا، والتى يتم تنفيذها بمحافظات (الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ) بقيمة 87 مليون يورو مقسمين إلى 79 مليون يورو قرض من البنك الأوروبى و8 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبى.

وقام محافظ الدقهلية وسفير الاتحاد الأوروبى، بتفقد مقر الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة للوقوف على كيفية العمل بها وإدارة المصانع وتم الاستماع إلى شرح مفصل حول عمل الإدارة وشرح مفصل حول مشروع مصرف كيتشنر، كما تفقدا موقع المحطة الوسيطة نبروه الجارى العمل بها، وتم الاستماع إلى شرح مفصل حول مراحل العمل بالمحطة.

وثمن " المحافظ "، دور الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار لمساهمتهم فى حل المشاكل التى تواجه مصرف كيتشنر من خلال تنقية المياه وتنفيذ وإنشاء مصانع لتدوير القمامة وغلق المقالب للحفاظ على البيئة.

وأوضح المحافظ، بأن المشروعات المستهدفة بالدقهلية ضمن مشروع مصرف كيتشنر يتم تنفيذها بمركزى نبروه وبلقاس وهى عبارة عن ( إنشاء المحطة الوسيطة بنبروه على مساحة 2 فدان - غلق المقلب العمومى بقلابشو مركز بلقاس على مساحة 52 فدان - إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بقلابشو على مساحة 18 فدانا بطاقة استيعابية 600 طن يومى - تطوير ورفع كفاءة الحملات الميكانيكية نبروه وبلقاس ).

وأشار المحافظ، إلى أن الدقهلية من المحافظات المتقدمة فى تنفيذ محاور وبنود مشروع مصرف كيتشنر من خلال البدء فى الخطوات التنفيذية والدراسات الاستشارية والوحدات القياسية لمعالجة ورفع كفاءة مصرف كيتشنر، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية لمتابعة العمل بمشروع مصرف كيتشنر وتنفيذ بنوده لتحقيق أقصى استفادة بيئية منه وهناك اجتماعات دورية لتذليل كافة العقبات التى تواجه المشروع.



وأكد اللواء طارق مرزوق، على أن النظافة هى أحد أهم علامات حضارة الأمم والشعوب ومن خلالها يتم قياس مدى التحضر والوعى لدى الشعوب، مشيرا إلى أن نظافة الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة هى التحدى الاكبر والأهم لدينا فى الفترة الحالية ونعمل من خلال خطة موضوعة يتم دراستها لحل هذه المشكلة من جذورها عن طريق الجمع المنزلى.

كما أكد المحافظ، على أن الموقع الجغرافى والتربة الخصبة بالدقهلية جعلها تحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية الوعدة فى كافة مجالات الاستثمار فى جميع المجالات الصناعية والزراعية وغيرها، موضحا أن المحافظة أنجبت وما زالت تنجب لمصر والعالم العديد من الرموز والأعلام فى شتى المجالات الدينية والعلمية والفنية والأدبية والسياسية.

ووجه " المحافظ " بدراسة توسعة وازدواج الطريق المؤدى إلى المحطة الوسيطة للمخلفات بنبروه حتى يتم استيعاب سيارات نقل المخلفات من المحطة إلى مصنع التدوير.



من جانبه، وجه سفير الاتحاد الأوروبى، شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية على حسن استقباله والتعاون الوثيق لإنجاز المشروعات الممولة بنطاق المحافظة من الإتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، مشيرا أننا حرصنا على زيارة محافظة الدقهلية نظرًا لمكانتها التاريخية التى تتميز بها ورموزها الذين أضافوا لمصر وللعالم الكثير والكثير فى كافة المجالات العلمية.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبى، على أن مصرف كيتشنر يعد أحد اهم مشروعات الاتحاد الأوروبى للحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار حريصين كل الحرص على نظافة البيئة للمساهمة فى حل مشكلة التغيرات المناخية التى يشهدها العالم، مشيرا إلى أن هدفنا هو رفع وعى الشباب للحفاظ على المياه من خلال عقد ندوات تثقيفية بالمدارس والجامعات للحد من تلوث المياه وإلقاء المخلفات بكافة أنواعها بالمجارى المائية.

ولفت إلى أن نظافة الترع والقنوات عامل مهم جدًا للحفاظ على المياه فى مصر وجودتها ولدينا حرص شديد على مشاركة مصر فى هذا الملف، معربًا عن سعادته البالغة لزيارته محافظة الدقهلية العريقة لمتابعة العمل فى مشروع من أهم مشروعات الاتحاد الأوروبى وهو مشروع تطوير مصرف كيتشنر الذى سيسهم فى خدمة ثلاث محافظات من أكبر محافظات الدلتا.

وعلى هامش الزيارة قام محافظ الدقهلية وسفير الاتحاد الأوروبى بتفقد متحف أعلام ورموز الدقهلية فى مختلف المجالات ومركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم الذى يتابع ويرصد كل الاحداث داخل المحافظة.

وفى نهاية اللقاء، قام محافظ الدقهلية، بإهداء درع المحافظة إلى سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، تقديرا لزيارته للمحافظة ومساهمة الاتحاد الأوروبى فى مشروع مصرف كيتشنر.

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