الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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إحالة مسئولي مدرسة نجع معين الابتدائية المشتركة بقنا للتحقيق

قنا،فيتو
قنا،فيتو

قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إحالة المسؤولين عن مدرسة نجع معين الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قفط التعليمية إلى التحقيق لتأخر إعلان الجداول والقوائم بالفصول وفق آخر تحديث، وكذلك لانخفاض مستوى نظافة الفصول والطرقات والفناء.

انضباط العملية التعليمية

جاء ذلك في سياق المتابعات الميدانية الدورية والمفاجئة  التي يجريها مدير تعليم قنا لمراجعة التزام المعلمين وانضباط العملية التعليمية  بالمدارس بحسب تكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.


حيث تفقد الدكتور محمد السيد  يرافقه الدكتور محمد القرماني وكيل إدارة قفط التعليمية ومحمود ابو جبل عضو إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية  ومحمود حجزي مسئول العلاقات العامة بالإدارة مدارس نجع معين الابتدائية وقفط الرسمية لغات وقفط الثانوية بنات.

تفعيل الأنشطة الطلابية

حيث شدد السيد على عدم تجاوز الكثافة المحددة وحصر الغياب بدقة وانتظام الجدول وتفعيل الأنشطة الطلابية لخلق بيئة تعليمية مناسبة، كما استفسر من  الطلاب عن عدم وجود أي شكاوى تتعلق بنقص أعضاء هيئة التدريس أو استلام الكتب.

في نفس السياق أشاد مدير تعليم قنا بانتظام طالبات قفط الثانوية بنات في الحضور وإتمام التدريبات والمراجعات المطلوبة منهن، وحثهن على استثمار الوقت واستخدام التكنولوجيا  بصورة إيجابية وعدم الانسياق وراء السوشيال الميديا  والوعي بحروب الجيل الخامس.

 كما أثنى على مستوى نظافة الفصول وقاعات رياض الاطفال بقفط الرسمية لغات وإخلاص المعلمات في عملهن.

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا تعليم قنا قفط التعليمي قفط قنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

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