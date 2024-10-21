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محافظات

محافظ الدقهلية وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقدان دار ابن لقمان بالمنصورة (فيديو وصور)

زيارة سفير الاتحاد
زيارة سفير الاتحاد اللوربي لدار ابن لقمان بالمنصورة، فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان "شهدت أسر لويس التاسع والانتصار علي الحملة الصليبية.. محافظ الدقهلية وسفير الاتحاد الأوروبي في جولة داخل دار ابن لقمان بالمنصورة.

 

اصطحب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية السفير كريستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبي وزوجته مارينا برجر لزيارة دار ابن لقمان بالمنصورة التي أسر فيها لويس التاسع ملك فرنسا، حيث طالب السفير وزوجته بزيارة دار ابن لقمان رغبة منهم في زيارة هذه الدار التاريخية، وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.


وأكد " المحافظ " أن دار ابن لقمان لها مكانة تاريخية في قلوب أبناء محافظة الدقهلية لما تذكرهم به من تضحيات آبائهم من أجل مصر، حيث قاموا بالتصدي للحملة الفرنسية علي مصر والانتصار عليها.


كما أكد اللواء " مرزوق " أن زيارة سفير الاتحاد الأوربي لدار ابن لقمان تدل علي عمق العلاقات المصريه الأوربيه، مشيرًا إلي أن هناك تعاونا مشتركا بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات والمشروعات المتعلقه بالبيئة.


ومن جانبه قال " سفير الاتحاد الأوروبي " شرفت بزيارة دار ابن لقمان لما تحمله من تاريخ مليء بالبطولات المشرفة التي سمعت عنها الكثير، وطلبت من محافظ الدقهلية أن أقوم بزيارة هذه الدار أنا وزوجتي.


كما قال السفير " كريستيان ": قرأت كثيرًا عن تاريخ المنصورة وشعبها، وقررت أن أزور دار ابن لقمان في أول زيارة للدقهلية للتعرف علي تاريخ هذه المدينة وبسالة شعبها، وسعيد بهذه الزيارة وأرسل تحياتي لشعب الدقهلية العظيم.

 

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