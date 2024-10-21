دوري أبطال أوروبا، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة دورتموند

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند، غدا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وظهر الفرنسي أوريلين تشواميني، ضمن قائمة ريال مدريد، على الرغم من التقارير التي أشارت إلى إصابته ومغادرته لمران الفريق اليوم.

وجاء الثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإندريك على رأس قائمة ريال مدريد، إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي.

قائمة ريال مدريد لمباراة دورتموند

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - جونزاليس.

خط الدفاع: ميليتاو - فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجر - ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - جولر - مودريتش - سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - مبابي - إندريك.