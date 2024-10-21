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دين ودنيا

زوجي بيخوني من 11 سنة اعمل إيه؟ وعضو العالمي للفتوى تجيب (فيديو)

الدكتورة هبة إبراهيم،
الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى

أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال متصلة، مفاداه: " متزوجة منذ 11 عامًا، واكتشفت أن زوجي على علاقات مع سيدات أخريات ، ويقول لهن إنه مطلقني أتصرف ازاي؟".

عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى توضح كيفية تعامل الزوجة مع خيانة زوجها

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء" المذاع على قناة  "الناس"، اليوم الاثنين: إن ما تمر به السيدة هو موقف صعب يتطلب الحكمة والتروي، موضحة أن هذه السيدة، التي كانت متزوجة منذ 11 عامًا، قد اكتشفت وجود علاقات غير شرعية لزوجها عبر رسائل الهاتف المحمول.

وأضافت أن على السيدة أن تتعامل مع الموقف بطريقة حكيمة، حيث إنه من الخطأ أن تتجسس أو تحاول التواصل مع النساء اللواتي يتحدث معهن زوجها، لأن ذلك قد يوسع الفجوة بينهما، مشيرة إلى أن هذا التصرف قد يكون مدفوعًا من وساوس الشيطان، الذي يسعى لزرع الفتنة بين الزوجين.

وأكدت قائلة: "يجب أن تبحث السيدة عن أسباب خيانة زوجها، وأن تجلس معه بصراحة لتناقش الأمور التي قد تكون وراء تصرفاته، وما إذا كانت هناك أي قصور في العلاقة، ولا يجب أن تتعامل مع الأمر بطريقة عاطفية بل يجب أن تتبع نهجًا عقلانيًا، فالتواصل الصريح هو المفتاح لحل هذه المشكلات".

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الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الدكتورة هبة إبراهيم

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