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مفتي الجمهورية يستقبل مدير مركز التراث العربي بجامعة مصر

مفتي الجمهورية يستقبل
مفتي الجمهورية يستقبل مدير مركز التراث العربي

استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم؛  الدكتور أنس عطية الفقي، مدير مركز التراث العربي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. 

 

مفتي الجمهورية يستقبل مدير مركز التراث العربي بجامعة مصر للعلوم 

وتناول اللقاء وضع أطر التعاون في مجالات التراث العربي والإسلامي من حيث جمع وتحقيق الفتاوى الفقهية منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم ومرورًا بأئمة المذاهب الأربعة وتلامذتهم من فقهاء الأمصار من بلاد العالم الإسلامي الذين يمثلون تطورًا طبيعيًا لاجتهادات أئمتهم بما شكل المدارس الفقهية الإسلامية على مر العصور وانتهاء بالمجامع الفقهية ودور الإفتاء المنتشرة في العالم الإسلامي في العصر الحديث.

كما تناول اللقاء طرح الرؤى المشتركة حول قضايا التصوف الإسلامي خاصة وأن مركز التراث العربي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا له رصيد كبير في مجال تحقيق كتب التصوف الإسلامي وترجمة أعلامه. 


وتطرق اللقاء أيضًا إلى التعاون في مجال النشر الإلكتروني بين مجلة جامعة مصر للدراسات الإنسانية التي يرأس تحريرها أ. د. أنس عطية الفقي ومجلة دار الإفتاء المصرية.


حضر اللقاء د. وليد مبارك المدير التنفيذي لمركز التراث العلمي بجامعة القاهرة والدكتور إبراهيم نجم الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

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