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أخبار مصر

تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا بدءا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر ليلا، حيث تنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، لتصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة، تعمل على تلطيف الأجواء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 22-10-2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 22-10-2024 بوادي النطرون

حالة الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائلا للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:22
 
 

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