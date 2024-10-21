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أخبار مصر

الزراعة: نواجه التعديات على الأراضي الزراعية بكل شدة

متابعة حملات ازالة
متابعة حملات ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المرور على المحافظات المختلفة، لمتابعة موقف حماية الرقعة الزراعية وازالة التعديات عليها. 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل شدة والمرور الدائم على الاحواض لرصد أي حالة تعد وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها.

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي: إن مهندسي الإدارة بمحافظات الشرقية وبني سويف والقليوبية قاموا بمتابعة أعمال حماية الأراضي وإزالة والتعديات كل في نطاق محافظته وتم التنبيه بمنع أي حالة تعد وإزالتها في المهد، قبل تفاقمها.

وكان وزير الزراعة أعلن أمس في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بأنه قد تمت إزالة 17 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال الثلاث أشهر الماضية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

وقال إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والأدوات التي تم استخدامها.
 

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