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مصر للطيران تشارك في اللقاء التعريفى للهيئة السعودية للسياحة بالقاهرة

اللقاء التعريفى للهيئة
اللقاء التعريفى للهيئة السعودية للسياحة بالقاهرة، فيتو
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شاركت مصر للطيران_الناقل الوطني المصري متمثلة في إدارة وكلاء السياحة والسفر في اللقاء التعريفى للهيئة السعودية للسياحة بالقاهرة Saudi Tourism Authority بحضور عدد من شركات السياحة والفنادق بالسعودية وكبرى شركات السياحة العاملة بالسوق المصرى والمهتمة بالسوق السعودى، سواء فيما يتعلق بالحج والعمرة أو بالسياحة في السعودية، وذلك في إطار اهتمام مصر للطيران بتنشيط  الحركة السياحة في الأسواق الخارجية ولاسيما في الدول العربية الشقيقة.

مصر للطيران تشارك في اللقاء التعريفى للهيئة السعودية للسياحة بالقاهرة 

كما شاركت في اللقاء التعريفي أيضا شركات الطيران التي تسير رحلاتها إلى المملكة، وقد قامت إدارة وكلاء السياحة بعقد عدة لقاءات مع كبرى شركات السياحة وعرض عروض وخدمات مصر للطيران وخاصة ذات الصلة بالسوق السعودى وتلقى آرائهم ومقترحاتهم.

 

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