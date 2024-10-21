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رياضة

حقيقة إعلان يوفنتوس التعاقد مع نجم ريال مدريد

أردا جولر، فيتو
أردا جولر، فيتو

تعرض حساب نادي يوفنتوس الإيطالي في منصة "إكس" للاختراق، اليوم الإثنين، إذ ادعى المخترق انتقال النجم التركي أردا جولر، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، إلى السيدة العجوز.

واقعة اختراق حساب يوفنتوس 

ونشر القراصنة صورة لنجم ريال مدريد جولر في تغريدة جاء فيها: "مرحبًا بك في يوفنتوس، أردا جولر".

وأضافوا في البيان: "هل أنت مستعد لنصنع التاريخ معًا في هذه الرحلة الجديدة؟".

وذكر الصحفي الرياضي التركي "ياجيز سابونجو أوغلو" أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسرعان ما تبين أن الحساب تعرض للاختراق.

وبعد التغريدة التي أعلنت كذبًا انتقال جولر إلى يوفنتوس، غرد القراصنة أن "الأمر كان مجرد مزحة".

وانضم جولر لصفوف ريال مدريد قادما من فنربخشة التركي في صيف 2023.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 10 جولات، بفارق 3 نقاط عن برشلونة، متصدر جدول الترتيب.

 

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