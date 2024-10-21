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خطة التموين لزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح

القمح
القمح
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تسعى  وزارة التموين والتجارة الداخلية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الأقماح والعمل على زيادته  خلال الفترة المقبلة. 

ووضعت وزارة التموين خطة لزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح من خلال تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري.

وتعمل وزارة التموين على  تنفيذ خطة قومية لبناء الصوامع وذلك من خلال:

- زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3,4 مليون طن إلى 6 ملايين طن.

- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع.

- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا.

- زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنات.

- استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.

- تنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار بالأسواق.

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الهيئة العامة للسلع التموينية المخزون الإستيراتيجي من القمح وزارة التموين

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