انطلاق قمة تجمع البريكس بمشاركة مصر غدًا.. مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الدولية والعدوان الإسرائيلى على الأراضي الفلسطينية واللبنانية «أبرز الملفات»

تنطلق بمدينة كازان الروسية غدا الثلاثاء قمة تجمع البريكس التى تعقد خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر 2024 بمشاركة 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة.

السيسي ومحمد بن زايد آل نهيان

ومن المقرر مشاركة رؤساء مصر، وروسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وعدد من قادة وزعماء الدول التى انضمت مؤخرًا للتجمع حيث أكدت 38 دولة مشاركتها في القمة منها 24 دولة سيمثلها رؤساؤه أما 8 دول فسيمثلها مسؤولون رفيعوا المستوى.

ووفقا لمساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف فإن 24 زعيما ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان سيشاركون في القمة:

الرئيس عبد الفتاح السيسي - الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان - رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد - الرئيس الصيني شي جين بينغ - رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي - رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا - الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان - رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان -الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف -رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - رئيس قرغيزستان صدر جباروف - رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف - رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون - رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - رئيس منغوليا أوخناغين هورالسوخ - رئيس بوليفيا لويس آرسي - الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل - الرئيس الفلسطيني محمود عباس - رئيس لاوس ثونجلون سيسوليث - رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو - رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش -رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس ديلما روسيف فضلا عن والأمناء العامون لمنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

مجموعة "بريكس"

وتضم مجموعة "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.

ونرصد أبرز المعلومات عن القمة:

- عقد مندوبو قادة دول "بريكس" اجتماعات تحضيرية في روسيا للإعداد لقمة قادة المجموعة المزمعة أيام 22 إلى24 أكتوبر الجاري في مدينة كازان الروسية.

- رأس وفد مصر في الاجتماعات التحضيرية السفير راجي الإتربي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية والممثل الشخصي للرئيس السيسي لدى "بريكس" ومجموعة "العشرين

- القمة المرتقبة تعد تاريخية حيث أنها الأولى التي تشارك فيها مصر عضوا كاملا بعد انضمامها رسميا بداية العام الجاري ضمن عدد محدود من الاقتصادات الصاعدة.

العدوان الإسرائيلى على الأراضي الفلسطينية واللبنانية

- تنعقد القمة وسط تحديات اقتصادية وسياسية دولية هائلة على خلفية الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة وخاصة العدوان الإسرائيلى على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.

- استمرار معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة خلال الأعوام القليلة الماضية والتي أثرت بشكل غير مسبوق في المسيرة التنموية لتلك الدول وقدراتها على توفير التمويل اللازم لمشروعاتها.

- تزايد أعباء الديون وتكلفة التمويل في ضوء ارتفاع معدلات التضخم العالمية وأعباء النفاذ للعملات الصعبة.

- ممثلي قادة المجموعة سيبحثون جدول أعمال قمة قازان والنتائج المأمولة منها بما في ذلك دفع التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين الدول الأعضاء وبما يحفز حركة التجارة والاستثمار بينها

- بحث تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والخطوات المتخذة لتعظيم الاستفادة من بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس وكذلك تنسيق الرؤى والمواقف بين دول التجمع أمام المحافل الدولية في القضايا والموضوعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك إصلاح الحوكمة الدولية والنظام المالي والنقدي والتجاري متعدد الأطراف.

توجيهات رئاسية مصرية

- هناك توجيهات رئاسية مصرية واضحة منذ بداية انضمام مصر للبريكس بضرورة أن تكون المشاركة المصرية في مختلف فعاليات التجمع نشطة وفاعلة وأن يكون التركيز منصبا على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأعضاء في مختلف الآليات ذات الأولوية لمصر بما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية خاصة ما يتعلق بتشجيع تسوية المدفوعات المالية بالعملات الوطنية تخفيفا من وطأة ارتفاع تكلفة استخدامات العملات الصعبة وكذلك الدفع بالقضايا ذات الأولوية لمصر وإفريقيا في نقاشات البريكس وخاصة تعزيز أمن الغذاء والطاقة، وتطوير الحوكمة الدولية للديون، وضمان توافر التمويل الدولي اللازم للتنمية.

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