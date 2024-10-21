مهرجان الجونة السينمائي، شاهد جدول فعاليات ملتقى سيني جونة 2024

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة عن جدول فعاليات ملتقى سيني جونة لدورة هذا العام، حيث يتضمن العديد من اللقاءات مع نجوم السينما، بالإضافة إلى عدد من الفاعلين في عالم صناعة السينما.

جدول فعاليات ملتقى سيني جونة

ويأتي جدول فعاليات ملتقى سيني جونة كالتالي:

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.