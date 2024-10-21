أسعار فائدة التمويل العقاري لـ شقق الطرح الجديد "سكن كل المصريين 5"

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أسعار الفائدة لشقق الطرح الجديد سكن كل المصريين 5 والمقرر بدء التقديم عليها الشهر المقبل.

وحددت الوزارة فائدة 8% سنويًا، لشقق محدودى الدخل وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.

خريطة الطرح الجديد شقق "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

- الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية.

شقق تحت الإنشاء بالمدن الجديدة

_ 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.

_11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

_1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

شقق جاهزة للتسليم بالمحافظات:

_ 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا.

23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

شقق للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل:

_أكتوبر الجديدة 3200 وحدة سكنية والعاشر من رمضان بواقع 120 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، والسادات بواقع 2400 وحدة سكنية، وأخميم الجديدة بواقع 1550 وحدة سكنية، وسوهاج الجديدة بواقع 420 وحدة سكنية، وقنا الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، وغرب قنا بواقع 1200 وحدة سكنية، وطيبة الجديدة بواقع 760 وحدة سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 800 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 540 وحدة سكنية.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الطرح الجديد يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات، والأولوية للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك في عدد من المحافظات مثل الجيزة (العياط، وجزر القطوري) بواقع 2455 وحدة سكنية، والشرقية بواقع 335 وحدة سكنية، والمنوفية بواقع 3045 وحدة سكنية، والفيوم بواقع 3495 وحدة سكنية، والإسماعيلية بواقع 250 وحدة سكنية، والبحيرة بواقع 1320 وحدة سكنية، ومطروح 400 وحدة سكنية، وشمال سيناء بواقع 595 وحدة سكنية، وجنوب سيناء 250 وحدة سكنية، وبني سويف 825 وحدة سكنية، والمنيا بواقع 777 وحدة سكنية، وسوهاج بواقع 851 وحدة سكنية، وقنا بواقع 2955 وحدة سكنية، وأسيوط بواقع 3130 وحدة سكنية، والأقصر بواقع 2610 وحدة سكنية، وأسوان بواقع 665 وحدة سكنية.

وأضافت أن إعلان "سكن لكل المصريين 5" سوف يشهد طرح وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة، وذلك في مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية، و15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية، وأكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية، وحدائق أكتوبر بواقع 10204 وحدة سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 5639 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، والسادات بواقع 300 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الأسعار الخاصة بالطرح الجديدة جاءت متنوعة كي تتناسب مع مختلف الفئات والشرائح المستهدفة، حيث تراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.

وأضافت مي عبد الحميد أن الطرح الجديد يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما حسب الموافقة الائتمانية.

وأكدت ضرورة ألا يقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا يزيد سن صاحب الطلب من مُنخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان، رألا يزيــد ســن صاحب الطلب مــن متوســطي الدخــل عــن ســن المعــاش (المقــرر بقانــون التأمينــات الإجتماعية والمعاشـات الصـادر بالقانـون رقـم 148 لسـنة 2019) فـي تاريـخ نهايـة مـدة القـرض (تحـدد وفقـًا للدراسـة الائتمانية للجهــة الممولة).

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يطرح نحو 12 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان جديد للمواطنين متوسطي الدخل بعد الانتهاء من الإعلان الحالي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للحصول على وحدة سكنية.

وأكدت أنه يمكن للمواطنين معرفة المزيد من المعلومات حول الإعلان الجديد من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي""، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي:، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق،، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.