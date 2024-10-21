جمال عبدالرحيم: نسعى لفتح مساحات واسعة من النقاش مع صندوق الإسكان الاجتماعي
رحّب الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، برئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، في حوار مفتوح تنظّمه نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين.
وقال خلال افتتاح الجلسة: "حرصت نقابة الصحفيين اليوم، على تنظيم هذا اللقاء، لفتح مساحات أوسع من النقاش بين الصحفيين والصندوق، ونسمع وجهة نظره، وأيضًا إيجاد حلول لشكاوى الصحفيين المُقدّمة".
وتمنّى سكرتير عام النقابة، أن يثمر هذا اللقاء عن اتفاقات جديدة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، واستفادة عدد كبير من الصحفيين.
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