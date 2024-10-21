رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: رفع الحد الأقصى للدخل بالطرح الجديد لوحدات سكن لكل المصريين

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم رفع الحد الأدنى لدخول الأشخاص في الإعلان الجديد بالنسبة لمنخفضي الدخل للأعزب إلى 12 ألف جنيه، وللأسرة إلى 15 ألف جنيه، ومتوسطي الدخل 20 ألف جنيه للأعزب و25 ألف جنيه للأسرة.

وأشارت خلال مشاركتها بلقاء نظمته نقابة الصحفيين اليوم، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، وأمين الصندوق محمد خراجة، وعضو مجلس النقابة أيمن عبد المجيد، إلى أنه على الجميع تقديم مصادر دخله المختلفة، وهناك مواطنين يتم رفضهم لأنهم لم يقدموا كامل مصادر دخلهم منذ البداية، مشددة على أن هذه الوحدات مدعومة بالتالي، لابد أن يصل هذا الدعم لأكثر الناس استحقاقا.