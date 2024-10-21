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الكهرباء تحدد 8 أخطاء تؤدي إلى زيادة الفاتورة الشهرية، تعرف عليها

فاتورة الكهرباء الشهرية،
فاتورة الكهرباء الشهرية، فيتو

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أخطاء عدة يرتكبها المواطنون تتسبب في نفاد الرصيد بالعدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية وارتفاع فاتورة العدادات الميكانيكية.

أخطاء تؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء الشهرية

وتضمنت الأخطاء التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التالي:

- عدم الاعتماد علي اللمبات الليد في إضاءة المنازل
- ترك باب الثلاجة مفتوحًا لفترات زمنية طويلة
- عدم إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل التكييف
- عدم إغلاق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بنحو ١٥ دقيقة
- ترك فيشة الأجهزة الكهربائية المختلفة بالكهرباء بعد غلقها
- تشغيل السخان الكهربائي قبل مدة زمنية كبيرة من الاستخدام
- عدم الاهتمام بصيانة المصاعد، لأنها تستهلك الكهرباء بشكل قوي
- عدم استخدام غسالة الأطباق بكامل حمولتها، فعند تشغيلها علي كميات صغيرة يؤدي ذلك إلي تشغيلها عدة دورات متتالية.
يذكر أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة وصلت الى 30 مليار جنيه.

أجهزة كشف أماكن الأعطال الكهربائية

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بصدد إعداد خطة لتركيب أجهزة حديثة بالشبكة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحديد الاماكن وزمن العطل بعد تجربة بعدد من شركات توزيع الكهرباء والتي أثبتت كفاءتها ونجاحها في تحديد المهام المطلوبة منها.

تركيب العدادات الكودية للمخالفين

وأشار إلي أن الوزارة أرسلت خطاب رسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بإلغاء شرط توفير إيصال الممارسة لتقديم طلب تركيب عدادات كودية المباني العشوائية والمخالفة، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية للمنازل والبيوت المخالفة والتي يصدر في حقها قرارات بالتصالح أو الازالة.

 

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