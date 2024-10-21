نقيب الصحفيين: نتفاوض مع صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن تقديم تسهيلات في الطروحات المقبلة

رحّب نقيب الصحفيين خالد البلشي، برئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، مي عبدالحميد، في حوار مفتوح نظّمته نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين.

وقال خلال افتتاح الجلسة الحوارية، إن دور الصحفيين هو توعية الناس بالمعلومات الحقيقية التي يقدّمها الصندوق، وأن تكون تلك المعلومات واضحة، بالإضافة إلى التأكيد على أن الصحفيين هم جزء من المجتمع، وبالتالي هم نموذج يعبّر عن الناس واحتياجاتهم.

وقال:" أتمنى أن يكون هذا اللقاء جزءًا من رسالة لإعلام الناس وتوعيتهم، أننا أمام طرح قادم، نتمنّى أن يمتد لكل المُستحقين له، وجزء منهم الصحفيين".

وأضاف أن النقابة تتفاوض مع الصندوق، بشأن تقديم تسهيلات مختلفة خلال الطروحات المقبلة، سواءً كانت تسهيلات في السداد، أو الشروط، أو غير ذلك.