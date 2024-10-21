أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تكثيف برامج الدعاية والتنشيط السياحي باستخدام أساليب تكنولوجية متطورة، إلى جانب عقد دورات تدريبية بالمدارس للتعريف بالأماكن والمناطق الأثرية، وتعزيز الثقافة الأثرية والسياحية لدى الطلاب، وذلك في إطار خطة المحافظة،لتوعية النشء بأهمية السياحة موجها بتفعيل منظومة الرحلات عبر نهر النيل لدعم جهود النهوض بالقطاع السياحي والترفيهي.

محافظ المنيا: ندوات وعروض فنية بالمدارس لتعزيز الثقافة الأثرية والسياحية



وفي هذا السياق، نظمت الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة عددًا من الأنشطة والفعاليات بمدرسة شلبي الابتدائية تضمنت ندوات، محاضرات، ورش عمل، وعروضًا فنية، بالإضافة إلى نشاطات تلوين، بهدف رفع الوعي الأثري والسياحي بين الطلاب وتعزيز روح الانتماء الوطني.





كما اهتمت الندوات بتعريف الطلاب بشكل مبسط بالمبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وأهميتها في تطوير وعي الأجيال الناشئة، إلى جانب إلقاء الضوء على أبرز مناطق الجذب السياحي في مصر بشكل عام والمنيا بشكل خاص وآداب زيارة المواقع السياحية والأثرية.

جاءت هذه الأنشطة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تستهدف تعزيز وعي مختلف فئات المجتمع بأهمية التراث والسياحة في التنمية المستدامة.