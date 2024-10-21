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محافظ المنيا يشدد على تكثيف الجهود لإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء

محافظ المنيا يشدد
محافظ المنيا يشدد على تكثيف الجهود لإنهاء الملفات

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الإثنين، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة مطاي، لتسهيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح واستكمال ملفاتهم، مشددا على زيادة وتيرة العمل وتسريع إنهاء الإجراءات. 

محافظ المنيا يشدد على تكثيف الجهود لإنهاء الملفات والاستفادة من مميزات التصالح


وخلال جولته بالمركز التكنولوجي بمطاى، حرص المحافظ على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن إنهاء واستكمال أوراقهم، موجها رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبي التصالح وزيادة عدد الشبابيك للتيسير على المواطنين وتسهيل مهام المحامين لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة مع توفير كافة أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة  والإمكانيات اللازمة وزيادة وعي المواطنين بأهمية التصالح بشتى الطرق والوسائل وتوفير سيارات متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات الحديثة إلى جانب التواصل المباشر عبر الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة للتنبيه على المواطنين باستكمال ملفاتهم والاستفادة من التيسيرات والمميزات التي تقدمها الحكومة قبل انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح فى ٤ نوفمبر المقبل. مشددًا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتوضيح الشروط وتحديد المستندات المطلوبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
 


وأثناء خروجه من المركز التكنولوجى استوقف المحافظ عدد من المواطنين لعرض مطالبهم ووجه بسرعة حل مشاكلهم الخاصة بالمياه والصرف والصحة وصرف إعانات  .
رافق المحافظ خلال جولته، عويس قاسم رئيس مركز ومدينة مطاي، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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