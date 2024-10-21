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سياسة

مجلس النواب يوافق على اتفاقية اكتتاب مصر في بنك التنمية الإفريقي

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي. 

دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي

 ويستهدف القرار تحقيق دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يهدف إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.

وينص القرار علي اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهما في بنك التنمية الأفريقي بقيمة 17,04 مليون دولار.

 

الجلسة العامة لمجلس النواب

 وشهدت الجلسة العامة  لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

ويتبع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، رئيس الجمهورية، وفقا لما ورد في مشروع القانون، فضلا عن تحديد 9 اختصاصات وتشكيل المجلس.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أهداف واختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم

وتنص المادة (4) من مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار على: يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

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الجلسة العامة لمجلس النواب بنك التنمية الأفريقي مشروع قانون

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