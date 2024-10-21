وليد عطا يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد ألعاب القوى

تقدم وليد عطا بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد ألعاب القوى في الانتخابات المقبلة، والمقرر إقامتها في مقر مبنى الاتحادات باستاد القاهرة.

وتولى وليد عطا رئاسة اتحاد ألعاب القوي في الدورة قبل الماضية، قبل أن يخسر الانتخابات الأخيرة أمام سيف شاهين رئيس الاتحاد الحالي.

ومن المقرر أن تشهد انتخابات ألعاب القوى منافسة قوية بين جميع المرشحين، في ظل تردد أنباء عن نية سيف شاهين رئيس الاتحاد الحالي عدم الترشح للانتخابات المقبلة.